Belicittà venerdì 17, Vincenzo Schettini, il "Prof influencer" presenta il suo ultimo libro

di: Redazione - del 2023-11-15

Un Prof Influencer è l'attributo che più si adatta a Vincenzo Schettini, fisico e musicista, artisti a tutto tondo che venerdì 17 novembre a partire dalle 16:30 e fino alle 18:30 allieterà con la sua presenza il Centro Commerciale Belicittà in occasione del suo ultimo lavoro editoriale, "Ci vuole un fisico bestiale".

Vincenzo Schettini è un fisico, un musicista, un Prof influencer. Agli inizi del 2000 si diploma in violino e didattica della musica per poi laurearsi in fisica. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse sotto l’idea di trasformare la fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento, imitando lo stesso effetto della musica sul palcoscenico: da anni insegna fisica nelle scuole superiori e contemporaneamente la divulga online sotto lo pseudonimo de “la fisica che ci piace” (in YouTube, TikTok, Instagram, Spotify) rendendola accessibile a tutti ed insaporendo le lezioni con un tocco puramente personale. Con il suo gruppo gospel Wanted Chorus, che dirige da più di 25 anni, fa l’attività artistica soprattutto sul territorio italiano. La sua missione è chiara: portare la fisica attraverso il web non solo tra i banchi di scuola ma anche e soprattutto nelle case di tutti gli italiani.

Tratto dalla biografia di Vincenzo Schettini sul portale TedxPavia.com