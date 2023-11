Santa Ninfa, giovanissimo atleta locale premiato dal sindaco

di: Mariano Pace - del 2023-11-16

In occasione dell’ultimo giorno di festeggiamenti in onore della Patrona Santa Ninfa, il sindaco Carlo Ferreri ha consegnato a Salvatore Murania, giovanissimo atleta di Santa Ninfa, una targa di “encomio” per il brillante traguardo raggiunto dallo stesso.

Ricordiamo che l’undicenne atleta, infatti, si è laureato “campione del mondo under 12 di kick-boxing”, nella categoria dagli otto ai dodici anni.

Ha conquistato il titolo della federazione Wtka a Marina di Carrara. Nello scorso mese di maggio, Murania aveva conquistato il titolo nazionale a Napoli, allenandosi con il “Team Phoenix” diretto dal maestro Gaspare Salvo di Partanna. Ad allenarlo anche il maestro Vincenzo Bonura e gli istruttori: Giorgio Leonardi, Vito Galuffo e Pietro Musacchia. Salvatore Murania, 11 anni, ha iniziato a pratica il kick- boxing all’età di 5 anni.