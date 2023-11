Santa Ninfa, successo per progetto scuola etnomusicologia

di: Mariano Pace - del 2023-11-22

“Spettacolo superbo” quello che ha concluso, a Santa Ninfa, il progetto di etnomusicologia “La musica di la me terra”, finanziato dall'Assessorato Regionale all’Istruzione, con lo scopo di valorizzare l’arte popolare e nello stesso tempo la figura di un grande artista nostro conterraneo: Alberto Favara, in occasione del centesimo anniversario della sua morte.

Protagonisti gli alunni della scuola secondaria dei tre plessi dell’Istituto Luigi Capuana di Santa Ninfa (Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale) magistralmente diretti dal maestro Nunzio Ortolano che hanno portato in scena lo spettacolo: ”La musica di la me terra”, Racconti di parole, suoni e immagini di Sicilia, spettacolo suddiviso in tre momenti.

Per primi si sono esibiti gli alunni del laboratorio corale, diretto dalla prof.ssa Catania; poi gli alunni del laboratorio corale e strumentale diretto dai maestri dell’indirizzo musicale Proff. Carpitella, Gruppuso, Piacentino e Ramo.

E infine i ragazzi dei laboratori di lettura e recitazione, di danza e di pittura, diretti dai docenti Marina Cascio, Francesca Zummo, Patrizia Zummo, Antonella Fontana e dagli esperti Lorenzo Catalano, Francesco Militello, Giulia Tartamella e dallo stesso Nunzio Ortolano, in arte gli “Artenti a quei quattro” che attraverso cinque quadri fatti di danza, musica, recitazione e pittura che si intrecciavano delicatamente e armoniosamente tra loro, ci hanno raccontato la Sicilia e i suoi figli.

Nel tempo, l’Istituto “Capuana” di Santa Ninfa ci ha abituato a spettacoli di alto spessore, ma stavolta ha davvero superato se stesso. Pubblico in piedi ad applaudire, una vera, grande e sentita ovazione per i ragazzi, per il Maestro Ortolano, per tutti gli artisti che insieme a lui si sono esibiti, scene che siamo abituati a vedere solo nelle sale dei migliori teatri.

Hanno presenziato all’iniziativa: la dirigente scolastica Maria Letizia Gentile, tutto il corpo docente, per il comune di Santa Ninfa: l’assessore comunale Maria Terranova e i consiglieri comunali Rosario Pellicane e Martina Stallone. Per il comune di Salaparuta: il vicesindaco Patrizia Santangelo e il vice presidente del Consiglio Comunale Giovanni Regina.

Per il comune di Poggioreale: il presidente del consiglio comunale Sandro Ippolito. Numerosissimo il pubblico presente che a seguito lo spettacolo con attenzione e passione.