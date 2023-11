Santa Ninfa, successo per iniziativa voci per la parità

di: Mariano Pace - del 2023-11-22

“Basta tacere - Voci per la parità” è stato il tema dell'incontro che si è tenuto nell'aula magna dell'Ipsia di Santa Ninfa. Ad organizzare l’incontro di sensibilizzazione sono stati l’Istituto d’Istruzione Superiore “D’Aguirre” di Salemi (di cui l’IPSIA fa parte) e l’associazione “Sapori & Saperi”.

Dopo i saluti della Presidente dell’associazione organizzatrice, Liliana Giacalone, del professore Stefano Mistretta (che ha portato i saluti della Dirigente dell’I.I.S. “D’Aguirre”, Francesca Maria Accardo) e della dirigente dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa, Maria Letizia Gentile, si è aperta una fase di dialoghi con gli studenti curati dall’avvocata Maria Elena Bianco (presidente della FIDAPA sezione di Partanna), dall’attivista dei diritti civili, Sonia Giambalvo, e dalla psicologa, nonché presidente dell’Associazione “Palma Vitae”, Giusy Agueli, che ha curato anche un’attività con gli studenti.

Questi ultimi hanno risposto positivamente, partecipando e restituendo dei contributi personali contro la violenza sulle donne. L’incontro, che è stato moderato dalla psicologa Silvana Glorioso, si è concluso con una “testimonianza sull’amore”.

Tutti i partecipanti all’incontro concordi sulla “necessità di costruire puntando sull’educazione dei giovani per decostruire la logica di dominio maschile, radicata nella società, alla base della violenza sistemica e strutturale contro le donne”.

Inoltre, per tutti “la scuola è il luogo nel quale intraprendere il cammino della rivoluzione culturale per il raggiungimento di una piena ed effettiva uguaglianza tra i generi”. “Visto il successo arriso alla manifestazione - evidenzia Liliana Giacalone, presidente dell’Associazione organizzatrice Sapori&Saperi- con professori ed alunni rimasti molto soddisfatti, credo che si possa pensare di organizzare in futuro un altro incontro sempre sul tema della parità”.