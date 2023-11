Si spacca la marineria selinuntina, nasce Aps Borgo Selinunte: “Prendiamo distanze da accuse mosse all’onorevole Catania”

di: Redazione - del 2023-11-23

Si spacca la marineria selinuntina, con la nascita dell'associazione Aps Borgo Selinunte: “Prendiamo distanze da accuse mosse all'onorevole Nicola Catania”.

"All'Onorevole Catania rispondiamo prendendo una posizione chiara e netta di distanza nei confronti del pescatore Russo Giacomo che non riconosciamo come nostro rappresentante, soprattutto per le accuse di inezia mosse nei confronti di due esponenti delle istituzioni, on. Catania ed Ass. Arico'. La problematica della poseidonia richiede interventi mirati, definitivi e tempestivi e per questo chiediamo risposte con fatti concreti e ciò al fine di poter continuare a lavorare in modo dignitoso."

Queste sono le parole che alcuni componenti della marineria di Marinella di Selinunte hanno affidato alla neonata APS BORGO SELINUNTE - che le manifesta tramite il proprio presidente Matteucci Gaetana - associazione nata per la tutela dell'identità storica-culturale del Borgo ed alla quale la parte identitaria della marineria si è rivolta, affinché si replicasse con una presa di posizione netta di distanza e distacco non dalla problematica esistente e sotto gli occhi di tutti da anni, ma da tutto ciò che da essa esula.

Matteucci Gaetana