Santa Ninfa, importante incontro "Basta tacere, Voci per la parità"

di: Mariano Pace - del 2023-11-21

“Basta tacere - Voci per la parità” è il tema dell'incontro che si terrà oggi, a partire dalle 10, nell'aula magna dell'Ipsia di Santa Ninfa. Ad organizzare l'incontro di sensibilizzazione sono l'Istituto d'istruzione superiore “D'Aguirre” di Salemi (di cui l'Ipsia fa parte) e l'associazione “Sapori e saperi”.

Dopo i saluti della dirigente del “D'Aguirre”, Francesca Accardo, della presidente dell'associazione organizzatrice, Liliana Giacalone, della dirigente dell'Istituto comprensivo “Capuana”, Maria Letizia Gentile, si aprirà una fase di dialoghi e di attività con gli studenti curata dall'attivista dei diritti civili Sonia Giambalvo e dalla psicologa Giusy Agueli (quest'ultima presidente dell'associazione “Palma vitae”). A moderare l'incontro sarà la psicologa Silvana Glorioso.

Sono previste anche delle testimonianza di donne vittime di violenza. “È arrivata l'ora di intervenire sul piano educativo - si precisa in una nota - per prevenire il problema strutturale della violenza maschile contro le donne, rivolgendosi alle giovani coscienze, perché si riconoscano le pari opportunità di genere in ogni ambito della vita”.