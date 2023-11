Polemiche e proteste per la potatura degli alberi a Castelvetrano: “No alla capitozzatura!”

del 2023-11-27

Polemica a Castelvetrano per la capitozzatura degli alberi di Castelvetrano. L’attività effettuata gratuitamente da privati su incarico del Comune sta creando polemiche soprattutto tra gli ambientalisti che hanno convocato l’assessore Nino Manuzza davanti al portone del Municipio dove sono stati attaccati alcuni cartelloni agli alberi chiedendo il perché di questa potatura drastica che riducono gli alberi a degli scheletri. Oltre la modalità di taglio a essere criticata anche il periodo posto che con il freddo invernale questo tipo di interventi non è consigliabile. A esprimere dissenso anche il consigliere comunale Enza Viola e i volontari di Legambiente. A raccogliere le istanze per conto del Comune è stato l'Assessore Nino Manuzza.