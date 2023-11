Porto di Marinella, l’assessore regionale Aricó: “Siamo in attesa della copertura finanziaria e poi via ai lavori”

di: Redazione - del 2023-11-24

Nei giorni scorsi la questione relativa ai lavori da effettuare al Porto di Marinella di Selinunte, in merito al problema della presenza della posidonia all'interno del porticciolo era stata oggetto di polemica. L'ennesimo sollecito di un rappresentante dei pescatori, Giacomo Russo fu seguita dalla replica dell'Onorevole Catania. Adesso giunge la risposta dell'Assessore Aricó.



"Il dipartimento delle Infrastrutture ha richiesto l’istituzione dell’apposito capitolo di bilancio per l’appostamento dei fondi relativi alla delibera di giunta n. 396 del 11/10/2023 inerente i lavori nel porto di Marinella di Selinunte (Tp). Non appena entrerà in vigore la copertura finanziaria, il competente servizio dell'assessorato delle Infrastrutture predisporrà gli atti per lo svolgimento dei lavori in somma urgenza, le cui somme saranno immediatamente impegnate ed i lavori completati entro trenta giorni dal relativo decreto".