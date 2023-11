La mia "follia" di lasciare il Nord per tornare a Castelvetrano tra ambizioni, amicizia e una scommessa nel settore assicurativo. Storia di Pierandrea Cudia

di: Publiredazionale - del 2023-11-24

Amicizia, ambizione, amore verso la propria terra e voglia di dare un messaggio volto a dimostrare che tornare in Sicilia, nello specifico a Castelvetrano, a volte è possibile. Si potrebbe riassumere così la storia di Pierandrea Cudia, giovane castelvetranese attivo nel settore della consulenza assicurativa.



Lo avevamo intervistato nel corso del 2018 (allora viveva a Verona) per parlare di un importante riconoscimento che aveva ricevuto dalla società per essersi classificato tra i 55 agenti della gara produttiva “Top Seller 2018 il viaggio dei campioni.

Alla domanda se un giorno avesse desiderato tornare a lavorare a Castelvetrano rispose “mi piacerebbe ad oggi vedo le porte chiuse, però… mai dire mai!”. Ebbene, le porte si sono aperte lo scorso 2 Ottobre grazie all’avvio della nuova collaborazione dello stesso Cudia con il suo caro amico Fasciolo Francesco, anche lui da anni nel settore assicurativo e punto di riferimento del territorio nel disbrigo pratiche automobilistiche. Insieme stanno lavorando ad una nuova realtà la “Fasciolo Assicurazioni”.



Se ti dicessi 13 settembre 2012 cosa ti viene in mente?

"Come tanti ragazzi di vent’anni , gli studi mi portarono verso il nord con meta Verona. Chi come me, pur stando bene a casa propria si è sentito costretto ad andarsene perché “ qui non c’è futuro”, sa bene di cosa parlo. Lasci tutto ciò che ami e che ti rassicura: famiglia, amici, fidanzata, abitudini. Lasci il tuo mare.

Ricordo lo stato d’animo, ricordo quanto avrei voluto che quei cento km che separano Castelvetrano dall’aeroporto non avessero mai fine. Malgrado le difficoltà dei primi anni che tra università, ricerca di nuove conoscenze e nostalgia, erano amplificati dalla lontananza della mia fidanzata, la voglia di crescere, di imparare e di realizzarmi, prevaleva su tutto".



Tanti sacrifici ma anche tante soddisfazioni.

"Devo dire che con il tempo, tutti i sacrifici, gli sforzi e la perseveranza mi hanno restituito molto. Dalla gavetta nelle cantine di un ufficio assicurativo, pian piano, grazie all’incessante volontà di farcela, imparo il mestiere, con il tempo mi sono creato un mio pacchetto clienti , mi sono pregiato di quotare aziende di grande rilievo, fino a ricevere riconoscimenti a livello nazionale (anche voi,ricordo, mi avete dedicato articolo a tal proposito).



Grazie anche alla “scuola” e al continuo affiancarmi ad uno tra i più importanti Agenti assicurativi del Veronese, nonché figura stimata della mia vita, la mia carriera era in ascesa".



Mancava sempre qualcosa però..

"Esatto. Tutto era perfetto, ero riuscito ad abituarmi e ad apprezzare una nuova città attorniato da tante splendide persone, avevo una dignitosissima stabilità economica, un grande appartamento,una bella macchina e viaggi. Non mi mancava nulla, insomma, o almeno così volevo convincermi, perché in

cuor mio, picchiava forte la mia Isola.



In quei tredici anni l’estate era sempre dedicata al mio mare, il mese di agosto Triscina rimaneva per me insostituibile. Ed è stato cosi anche l’estate scorsa, mentre guardavo il mare e i miei amici fraterni ,lì vicino a me, non ho potuto non pensare : voglio tornare a casa! Non voglio più sentirmi l’ ospite in vacanza a casa mia".



Da lì una scelta secondo alcuni “folle”.

"Secondo tutti ,si. Secondo molti, da qui si deve scappare e infatti un tempo l’ho fatto anche io. Adesso però basta, non voglio più scappare. Senza dir nulla a nessuno ho cercato di captare il mio settore nella mia città, grazie anche a dell’ esperienza e di vision, ritengo che ci sia margine di riuscita: poche si ma ci sono delle belle attività, la gente mi sembra che abbia ritrovato la voglia di “crescere” e, finalmente, di riemergere.

Con non pochi pianti, notti insonni e sentimenti contrastanti, ho fatto fede al mio coraggio e ho consegnato le dimissioni. Era il 2 ottobre. Venti giorni dopo, ho affettuosamente salutato Verona,

che comunque ringrazierò sempre per tutto ciò che mi ha dato".



Come è cambiata oggi la tua vita?

"Ora la mia vita è drasticamente cambiata. Insieme a Francesco Fasciolo. La nostra missione è diventare partner di fiducia per i nostri clienti, offrendo una gamma completa di prodotti assicurativi che li proteggano in modo efficace e affidabile. Vogliamo creare un ambiente in cui i clienti si sentano ascoltati, compresi e supportati in tutte le fasi del processo assicurativo offrendo un servizio di qualità superiore, con particolare attenzione alle diverse realtà aziendali del territorio.



Siamo anche consapevoli della nostra responsabilità sociale e ci impegneremo a contribuire positivamente e attivamente per il bene della città . Collaboreremo con organizzazioni locali e parteciperemo attivamente a iniziative al fine di promuovere il benessere generale. Con questo

scopo, la Fasciolo Assicurazioni mira a diventare un punto di riferimento nel settore assicurativo, offrendo servizi eccellenti e costruendo relazioni durature con i clienti e le comunità che serviremo.

Faremo un bel lavoro oltre, si spera, a creare posti di lavoro!"



Come hai trovato Castelvetrano e quali prospettive vedi per la Città.

"Ho valutato davvero tanto la mia decisione, e non nego che ogni tanto la paura mi incupisce, ma ritengo che questa nostra città,Castelvetrano, abbia bisogno più che mai di noi giovani, della nostra presenza, della nostra voce, energia, inventiva, delle nostre risorse. Occorre mettersi in gioco, credere ed investire in questa nostra città da anni sfregiata, tartassata, violentata... Ritengo che questo sia il momento giusto per farlo. Con l’aiuto anche della comunità questa città può decollare, le strade possono tornare ad essere più “vive”, le piazze più sicure e il pensiero positivo tornerebbe a primeggiare".



Servirebbe senza dubbio un deciso cambio di passo. Sei d’accordo?



"Parlerei di una reazione a catena tra persone con voglia di fare e di farcela, persone che invece di sottolineare difetti e carenze cerca e soluzioni. Persone che conoscono il proprio valore, sanno che non sarà facile ma non mollano. Persone, giovani cosi, ce ne sono tante, siamo in tanti, dobbiamo solo trovarci e trovare il coraggio di iniziare. Insieme".