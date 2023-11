Santa Ninfa, Antonino Pellicane nominato consulente a titolo gratuito dal Sindaco Ferreri

di: Mariano Pace - del 2023-11-25

Antonino Pellicane, 43 anni, è stato nominato, dal sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri, esperto per la pianificazione strategica e la pianificazione economico-finanziaria. L'incarico, di natura strettamente fiduciaria, è a titolo gratuito, durerà un anno e potrà essere rinnovato. L'esperto, che si occuperà anche di supporto all'amministrazione per la realizzazione e la gestione di progetti per l'autoimprenditorialità e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, dovrà essere di sostegno, oltre che all'organo politico, anche alla struttura burocratica del Comune.