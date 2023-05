Campobello, residenti via Carlo Alberto Dalla Chiesa denunciano: "Tratto di strada chiuso da un anno. Comune intervenga"

di: Redazione - del 2023-05-20

A Campobello di Mazara i residenti della zona di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Piave, via Fiume denunciano che da un anno un tratto di strada è chiuso (a causa dello smottamento verificatosi) e sono tanti i disagi quotidiani. "Viviamo ogni giorno - hanno dichiarato - un quotidiano disagio sia noi residenti che soprattutto alla circolazione. Si rischiano incidenti a tutte le ore del giorno e della notte. Dopo più di un anno di lamentele e false promesse siamo ancora qua in questo stato di totale abbandono. Abbiamo deciso che, se nelle prossime settimane, non ci saranno interventi da parte dell'amministrazione citeremo il Comune per vie legali rappresentanti dal nostro avvocato".

Sotto la sede stradale erano presenti delle cave che erano state riempite ma, nel corso degli anni, le infiltrazioni delle acque piovane hanno provocato dei vuoti che hanno poi portato allo smottamento del manto stradale ancora oggi non risolto.