Castelvetrano, la triste storia di Why. Un mese ad aspettare chi lo aveva abbandonato, poi l'avvelenamento

di: Redazione - del 2023-05-22

Da un mese e mezzo "Why" (in italiano "perchè") aspettava tutti i giorni nel posto dove è stato abbandonato nelle campagne di Castelvetrano in Contrada Marcita. Poi i primi giorni di Maggio l'avvelenamento, forse da parte di qualcuno che non lo voleva tra gli ulivi.

Delusione e rammarico è stato espresso anche da Elena Martorana (Presidente dell'E.N.P.A.), che così ha commentato la triste vicenda: "I volontari hanno tentato di trovare stallo, ma siamo pochi e pieni di animali. Il canile è chiuso da mesi. Solo tristezza, rabbia, impotenza".

Anche Anna Calderone (Delegata Oipa) ha espresso parole di condanna e immensa tristezza, dopo che per giorni il cane era stato alimentato dai volontari e si era provato a trovare rifugio presso la Viardi Service, che però non aveva posto per accogliere lo sfortunato animale.