Salemi, nuovo ingresso in Giunta, nominato Antonino La Grassa. Venuti: "Massimo impegno fino a fine mandato nell'interesse della città"

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-23

Nuovo ingresso nella Giunta comunale di Salemi. Il Sindaco, Domenico Venuti, ha nominato un quinto Assessore. Si tratta di Antonino La Grassa, dottore in Scienze agrarie. La Grassa, il cui ingresso in Giunta nasce da una interlocuzione con la maggioranza e in particolar modo con il Consigliere Comunale Pietro Crimi, prende in carico queste deleghe: Attività produttive, Agricoltura, politiche giovanili, Urbanistica, Vivibilità e spazi verdi. L'inserimento del quinto Assessore in Giunta è previsto dalle recenti modifiche di legge in materia di enti locali.

"Una scelta che mantiene alta l'asticella della competenza nella squadra di governo - afferma Venuti - L'arrivo del quinto Assessore, al quale auguro buon lavoro, ci consentirà di affrontare al meglio quest'ultimo anno di Amministrazione, che sarà denso di obiettivi da raggiungere. Intendiamo svolgere fino in fondo il nostro compito e con il massimo impegno - conclude Venuti - nel pieno rispetto del mandato che ci è stato affidato dai cittadini".

La nomina di La Grassa è stata "pienamente condivisa" dalla maggioranza consiliare, che ha sottoscritto un documento: "Andiamo avanti con la stessa compattezza dimostrata in questi anni - dicono i Consiglieri che sostengono l'Amministrazione Venuti - Massima condivisione con le scelte della Giunta e con il percorso fatto in questi anni. Un lavoro che ha migliorato la città sotto diversi punti di vista e che sarà la piattaforma di partenza anche per le scelte future".