Acque agitate in casa Folgore. Si dimettono alcuni dirigenti. La replica del Presidente Indelicato: “Tanti sacrifici fatti e andremo avanti nell’interesse della società”

del 2023-05-20

Acque agitate in casa Folgore. Alcuni dirigenti annunciano le dimissioni non avendo condiviso corso dell’ultimo anno sportivo, la gestione sportiva ed amministrativa del Presidente Giuseppe Indelicato. Di seguito la nota stampa dei soci dimissionari e la replica del Presidente Giuseppe Indelicato: “I sottoscritti, Romano Pasquale, Romano Salvatore, Sancetta Antonino, Salvo Giuseppe e Scaglione Felice, soci ed ex dirigenti dell’A.S.D. Folgore calcio C.vetrano, comunicano che nei prossimi giorni inoltreranno le proprie dimissioni alla segreteria della Società Folgore.

La decisione scaturisce dalla constatazione dell’impossibilità, da oltre sei mesi, di individuare ed eleggere un presidente ed una dirigenza societaria capace di portare avanti il progetto Folgore nella nuova ed impegnativa categoria di Eccellenza. Inoltre la consapevolezza di non aver approvato, nel corso dell’ultimo anno sportivo, la gestione sportiva ed amministrativa portata avanti dal legale rappresentante Giuseppe Indelicato ci induce ad abbandonare, nostro malgrado e con immenso dispiacere, la Società Folgore. Auguriamo ai futuri dirigenti di trovare le risorse umane ed economiche necessarie affinché il progetto calcio a Castelvetrano possa essere portato avanti con professionalità ed amore per la Folgore e per la nostra Città”.

Secca la replica del Presidente Indelicato: “Con amarezza e dispiacere apprendo dalla stampa delle dimissioni dei soci Romano Pasquale, Sancetta Nino, Romano Salvatore, Scaglione Felice e Salvo Giuseppe. Affidarmi a questa dichiarazione per rispondere a quelle critiche che mi sono state mosse sulla "Gestione Sportiva e Amministrativa" potrebbe risultare noioso e riduttivo per chi legge. Sono pronto, pertanto, ad un confronto pubblico per fare chiarezza su quella che è stata la mia gestione nel corso di queste due stagioni con chiunque me lo chiederà e vorrà approfondirne le tematiche. Tutto questo nel rispetto degli sportivi e dei tifosi tutti che hanno il diritto di conoscere la verità dei fatti e non soltanto le maldicenze di chi ha avvelenato una già precaria "armonia" sociale.

L'unica certezza, per loro stessa ammissione, è che questi soci ed ex dirigenti che avrebbero potuto avere la maggioranza numerica all'interno dell'Assemblea non sono riusciti, seppur da me tantissime volte sollecitati, ad individuare un nuovo Presidente disponibile, come ha fatto il sottoscritto, a metterci non soltanto amore e sostanze economiche ma anche e soprattutto la faccia, per non dire altro.

Mi sia consentito, ora, ringraziare fra i soci ed i dirigenti tutti, in modo particolare l'amico DS Gianni Messana, con cui ho avuto, è vero, momenti di contrasto ma che è stato l'unico con me in trincea, non mi ha lasciato mai solo nel raggiungimento di questo prestigioso ed importante risultato per la nostra squadra, i suoi tifosi e la città tutta.

Quest'anno non si riparte da zero; si riparte dall'Eccellenza con chiunque lo vorrà, sempre pronto, come ho sempre detto a fare un passo indietro nell'interesse e per amore della Folgore, sempre e per sempre Forza Folgore”.