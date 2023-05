Il 24 maggio la Madonna Pellegrina di Fatima accolta a Castelvetrano in Piazza Matteotti

del 2023-05-21

Il 24 maggio prossimo, alle ore 21:00, la Madonna Pellegrina di Fatima verrà accolta a Castelvetrano in Piazza Matteotti dal Parrocco di San Francesco di Paola Don Giacomo Putaggio e dalla sua comunità parrocchiale che con una fiaccolata, definita flambò mariano, accompagnerà l’effigia sacra presso la vicina Chiesa di San Francesco di Paola.

Un fitto programma è stato predisposto per la settimana di presenza del simulacro nella comunità castelvetranese: dal 24 al 26 maggio, la Parrocchia rimarrà aperta tutto il giorno e sarà possibile pregare, confessarsi e celebrare insieme l’eucarestia il pomeriggio alle ore 18:00. Nella serata del venerdì 26 maggio, a partire dalle ore 21:00, la Fraternità Betlemme di Efràta animerà la preghiera comunitaria d’intercessione per i sofferenti, al termine della quale, intorno alle ore 22:00 partirà una breve processione che accompagnerà la Madonna di Fatima presso la Chiesa della Misericordia, lì sabato potrà essere visitata durante tutta la mattinata.

La Madonna peregrina di Fatima, inoltre, giungerà a Castelvetrano già nella mattinata di lunedì 22 maggio, ma verrà accolta in forma privata presso il carcere di Castelvetrano. Don Vincenzo Alosi, cappellano della locale casa circondariale, ha organizzato tre giorni di festa e preghiera che coinvolgerà tutto il personale e i detenuti insieme ai volontari, i quali potranno partecipare ed assistere per la prima volta ad una processione della Madonna di Fatima presso i corridoi del carcere e celebrare al termine l’Eucarestia alla sua presenza. Una settimana intensa per la comunità di Castelvetrano, grazie alla presenza del simulacro mariano. La prima statua della Vergine Pellegrina del Santuario di Fatima, fatta secondo le indicazioni di Sr. Lucia, fu offerta dal Vescovo di Leiria e incoronata solennemente dall´Arcivescovo di Evora, il 13 di Maggio del 1947. A partire da questa data la Statua, e le sue dodici copie, percorse, per diverse volte, il Mondo intero, portando con sé un messaggio di pace e di Amore. La Madonna pellegrina o Peregrinatio Mariae è la tradizione cattolica di traslare un'effigie mariana lungo un itinerario che tocca le varie località di una diocesi o di un territorio più ampio, a volte rappresentato da un intero paese, a volte esteso oltre gli stessi confini nazionali. La consuetudine possiede per i credenti un significato di missione e si accompagna alla predicazione evangelica e alla somministrazione dei sacramenti, allo scopo di ottenere la conversione degli uomini per intercessione di Maria.

La traslazione processionale delle sacre effigi, era d'uso in passato in circostanze straordinarie, quando una comunità sentiva il bisogno di implorare l'intercessione di Maria per allontanare calamità naturali o epidemie, o anche per invocare la vittoria nel corso di alcune campagne militari. Visto l’attuale Guerra che colpisce il cuore dell’Europa e i disastri causati di recente dal mal tempo in Emilia Romagna non mancano veramente i motivi per i credenti di partecipare a questo evento eccezionale per la nostra comunità locale e diocesana.