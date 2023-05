Studentessa universitaria castelvetranese candidata al Consiglio d’Amministrazione Ersu. Intervista a Rosy Murania

di: Redazione - del 2023-05-26

La giovane castelvetranese Rosy Murania, 21 anni, studentessa al terzo anno di Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Palermo, si candida al Consiglio di Amministrazione dell'Ersu, organo collegiale dell'ente che dura in carica quattro anni, per il quale possono essere eletti solamente tre studenti.

Quando nasce il tuo impegno a livello associativo?

"Nel 2021 ho contribuito alla creazione dell'Associazione Universitaria "Impronta Studentesca", divenendone segretaria.

L'Associazione è nata da studenti fuori sede e residenti presso il Santi Romano, una delle strutture universitarie dell'Ersu di Palermo.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di difendere il diritto allo studio universitario.

Nati in questo contesto particolare, ci siamo sempre battuti per tutelare gli studenti e le studentesse che richiedevano tutti i benefici erogati dall'ente.

Dopo quasi tre anni da studentessa, mi è stata proposta dal mio gruppo l'opportunità di mettermi in gioco candidandomi al Consiglio di Amministrazione dell'Ersu, un organo collegiale dell'ente che dura in carica quattro anni, per il quale possono essere eletti solamente tre studenti".

Quando saranno le elezioni?

"Le elezioni per questo organo avverranno il 30 e il 31 Maggio attraverso una piattaforma online, simultaneamente alle elezioni per gli organi superiori dell'Università degli Studi di Palermo (quali Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione dell'Università e il Comitato Sportivo Universitario)".

Chi può votare?

"Ciò che caratterizza particolarmente la candidatura per il CdA Ersu è che gli elettori possono essere non soltanto gli studenti di Unipa, ma anche dei Poli di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Conservatorio e Accademia delle Belle Arti".

Perché dovrebbero sceglierti?

"Vivendo in prima persona le dinamiche di una studentessa capace, meritevole e priva di mezzi, riconosco quelle che sono le criticità che riscontrano gli studenti come me.

Io vivo tutt'ora al Santi Romano, posso usufruire del servizio ristorazione, della borsa di studio, di un posto letto.

Ma non sempre tutto è facile come sembra e proprio per questo motivo voglio cogliere l'opportunità per fare in modo di cambiare alcune di quelle cose che purtroppo ancora non funzionano".

Raccontaci il tuo programma

"Tra i punti salienti del mio programma elettorale ho segnato:

- Tempestiva copertura del 100% ed erogazione in quota monetaria di borsa di studio;

- Tempestiva copertura del 100% dei posti letto;

- Miglioramento dell'erogazione del servizio ristorazione;

- Garantire il servizio ristorazione in modalità consegna pasti anche nel fine settimana nelle Residenze Universitarie che non prevedono un punto di ristorazione (ossia le mense universitarie);

- Riqualificazione degli spazi comuni nelle Residenze Universitarie;

- Pubblicazione del bando di concorso per i benefici ERSU in lingua inglese per gli studenti e le studentesse straniere.

E tanto altro ancora.

Posso affermare che in questi tre anni, ho avuto modo di relazionarmi con gli uffici e con il personale dell'ente attraverso la mia esperienza come tirocinante presso l'ufficio di presidenza dell'Ersu ma facendomi anche portavoce delle istanze presentateci dagli studenti.

Credo che per una studentessa di scienze politiche questa sia una grande opportunità lavorativa, soprattutto se penso di proiettarmi verso il futuro a livello professionale".

Da grande cosa vuoi fare?

"Non ho ancora deciso se per il conseguimento della laurea magistrale intraprenderò un percorso di studi specializzato in amministrazione o in relazioni internazionali.

Credo sicuramente di continuare a voler lavorare nell'ambito politico e questo non può che essere un punto di partenza.

Sono fermamente convinta dell'importanza che assume fare del bene alla comunità, rientra nella mia vocazione battermi per i diritti delle persone e in particolar modo per quello allo studio, così come sancito dalla costituzione.

Essere studenti meritevoli e privi di mezzi non deve mai essere un ostacolo per il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e formazione.

Confido nel sostegno degli studenti e delle studentesse e soprattutto in quello dei miei compaesani".