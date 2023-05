Venerdì al Parco Archeologico la terza edizione della “Merenda nell’Oliveta” tra passeggiate e degustazioni

del 2023-05-24

Si svolgerà venerdì 26 Maggio a Castelvetrano la terza edizione della “Merenda nell’Oliveta”. Alle ore 17:00 ci sarà il ritrovo all’ingresso del Parco Archeologico di Selinunte. Il Comune di Castelvetrano per questa edizione, a cui partecipa per la prima volta, vuole offrire questa esperienza ai visitatori, che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio castelvetranese, pertanto, all’appuntamento verranno consegnati i biglietti gratuiti ai partecipanti invitati con inizio e partenza ore 17:00 per la camminata tra areali olivicoli e i templi dell’area archeologica.

Il percorso sarà di circa 4 km, sotto la guida del Dott. Agronomo Francesco Marino, Segretario della Regione Sicilia per la Città dell’Olio, che illustrerà le caratteristiche biologico/funzionali degli ulivi ed in particolare della cultivar Nocellara del Belice.

La passeggiata prevede anche la narrazione circa la storia dell’ulivo e del sito archeologico in cui insiste questa produzione. La merenda nell’oliveta si caratterizza anche con un corso gratuito all’assaggio di olio Evo Dop “Nocellara del Belice” e olive da mensa di tre aziende produttrici locali e si conclude in una area dell’oliveto dove verrà offerta la degustazione anche di prodotti tipici locali.

Il tutto armonizzato da musica del folklore siciliano e da performance di prosa e lettura di poesia a tema olio, ripercorrendo la tradizione millenaria dell’ulivo al tramonto nello scenario suggestivo dei templi greci di Selinunte.

Si consiglia abbigliamento comodo da trekking e di munirsi di borraccia.

Il luogo sarà il percorso nell’oliveto all’interno del Parco Archeologico di Selinunte. Si prevede la conclusione per le ore 20:30.

Per info e prenotazioni:

Referente: Comune di Castelvetrano – Rosanna Balsamo

E mail: [email protected]

Telefono: 0924 / 90 96 55 - 328 / 02 91 763