Il Consiglio Comunale boccia la delibera Tari 2023. Opposizioni all'attacco. Alfano lavora ai correttivi

di: Redazione - del 2023-05-26

(ph. Baldo Genova)

Il Consiglio Comunale di Castelvetrano boccia la delibera per l’approvazione della Tari 2023 e c'è il rischio di un buco in bilancio di 1,5 milioni di Euro. Il Sindaco Enzo Alfano, dopo le forti critiche ricevute in Consiglio da parte dell’opposizione, ha fatto sapere che si sta già lavorando ad una nuova delibera con le variazioni in aiuto dei privati e delle famiglie chieste a gran voce dall’Opposizione. Solo in sei dei pentastellati presenti hanno votato a favore, 9 dell’opposizione hanno detto di no, mentre due consiglieri hanno abbandonato l’aula al momento del voto.

“La bocciatura – ha dichiarato il Sindaco Enzo Alfano - è un fatto gravissimo per gli equilibri finanziari del Comune e per questo riproporremo al Consiglio Comunale il provvedimento di giunta aggiornato affinché possa essere approvato”.

Duro l'attacco del Pd: "Nella seduta del Consiglio comunale di oggi si è consumata l'ennesima mortificazione del confronto e della partecipazione democratica nella nostra città. Nel corso della discussione sulla approvazione della tariffe TARI 2023, delibera importante per il presente e per il futuro della città, il Sindaco ha cercato di nascondere la propria incapacità di porre in essere atti amministrativi incisivi ed efficaci con una inaccettabile arroganza nei confronti dell'aula anche quando gli interventi dei consiglieri erano volti a trovare una soluzione, la migliore possibile per la nostra comunità. Senza una maggioranza politica, il Sindaco, che non ha realmente a cuore il futuro della città, non può tenere questo atteggiamento sprezzante nei confronti di chi cerca di ragionare e mantiene il numero legale per le sedute consiliari, e tutto sulla testa dei nostri concittadini.

Questo Sindaco non merita che altri si assumano la responsabilità della sua pessima attività amministrativa, inadeguata ed ininfluente per abbassare i costi del servizio di gestione dei rifiuti, che porta con sé tariffe ancora troppo alte a carico dei cittadini. Per questi motivi, oggi abbiamo abbandonato l'aula, non partecipando al voto sulle tariffe tari 2023.

A criticare l’operato del Sindaco anche Obiettivo Città: “Abbiamo chiesto le dimissioni di sindaco e giunta in quanto hanno portato in consiglio la delibera per la determinazione delle tariffe TARI (tassa sulla spazzatura) e rispetto allo scorso anno hanno avuto il coraggio di aumentarle ancora!!! Argomento di fondamentale importanza per le sorti della nostra città e cittadini e il sindaco cosa fa? Va via per impegni istituzionali e lascia tutto allo sbando. Inoltre mancavano diversi assessori e consiglieri della ex maggioranza, ne erano presenti appena 6. Delibera bocciata dalle forze di opposizione e le tariffe rimarranno come quelle del 2022 più basse di quelle proposte da questa amministrazione”.