Campobello, Castiglione emana nuova ordinanza per vendita alcolici dopo incontro con gestori dei locali

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-30

Nuova regolamentazione per la vendita di alcolici nella frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola sino al 18 Giugno.

A seguito dell’incontro con i gestori dei locali di Tre Fontane, che si è tenuto l’11 Maggio scorso, nell’Aula Consiliare del Comune, con l’obiettivo di aprire un confronto sulla questione movida-sicurezza pubblica, il Sindaco Giuseppe Castiglione ha emanato una nuova ordinanza (la n. 105 del 26 Maggio 2023), modificando alcune delle stringenti limitazioni alla somministrazione e alla vendita di alcolici che aveva assunto nelle settimane scorse, in conseguenza degli episodi di vandalismo e delle risse che si erano verificati i primi giorni di Maggio a causa soprattutto dell’eccessivo consumo di alcool.

Nel corso dell’incontro, a cui sono stati presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale Piero Di Stefano, gli Assessori Lillo Dilluvio e Massimiliano Sciacca, il Luogotenente dei Carabinieri Nicolò Adamo e il Comandante della Polizia Municipale Giuliano Panierino, in particolare, il Sindaco aveva chiesto ai gestori dei locali un maggiore rispetto delle regole al fine di scongiurare nuovi episodi di disturbo della quiete pubblica, mentre da parte delle attività la richiesta era stata quella di poter contare su un maggior controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine.

Considerato, dunque, la disponibilità mostrata da parte dei titolari dei locali, che si sono impegnati a lavorare in un contesto di equilibrio e di rispetto delle leggi e tenuto conto anche del fatto che negli ultimi fine settimana non si sono verificati altri episodi di degrado o di disturbo delle quiete pubblica, il Sindaco ha dunque stabilito nuove regole che, nello specifico, prevedono:

- Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, gelaterie, pasticcerie, etc. potranno somministrare bevande alcoliche sino alle ore 2:00, fermo restando il divieto di vendita, anche per asporto, a partire dalle ore 24.

- Per i pub e i locali in cui viene effettuata attività d’intrattenimento e musicale, la somministrazione degli alcolici è, invece, consentita sino alle ore 1:30, fermo restando il divieto di vendita, anche per asporto, a partire dalle ore 24.

- La vendita anche per asporto di bevande alcoliche è, inoltre, vietata anche in tutte le attività del settore alimentare (supermercati, panifici, botteghe, etc), nonché attraverso i distributori automatici a partire dalle ore 22.

«Avendo raggiunto una proficua intesa con i gestori delle attività ricettive delle frazioni balneari – spiega il Sindaco Castiglione – ho ritenuto di venire incontro alle esigenze lavorative che gli stessi hanno manifestato, fermo restando il loro impegno a rispettare le regole e a mettere in atto ogni misura volta a scongiurare episodi di degrado e di disturbo della quiete pubblica. La nuova ordinanza, per il momento, resterà comunque in vigore sino al 18 Giugno e, dunque, non esiterò ad adottare nuove limitazioni nel caso in cui dovessero ripetersi risse o atti di vandalismo riconducibili all’eccessivo consumo di alcool».