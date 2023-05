Carlo Ferreri è il nuovo Sindaco di Santa Ninfa. Battuto al fotofinish il candidato Accardi

di: Redazione - del 2023-05-29

Carlo Ferreri è il nuovo Sindaco di Santa Ninfa. Di pochi voti il distacco con l'avversario Accardi. Soddisfazione ed entusiasmo presso la sede elettorale di Carlo Ferreri, dove in tanti hanno voluto il cambiamento.

Lo stesso Sindaco parla di un'importante vittoria per la città di Santa Ninfa: "Una vittoria storica che segna l'inizio di una nuova stagione per Santa Ninfa. In tanti votando me hanno scelto il cambiamento e farò di tutto per non deludere le aspettative".