Italia Nostra in “soccorso” del centro storico. Incontro con l’Amministrazione Comunale sul Piano Regolatore

di: Redazione - del 2023-06-02

Centro storico da salvare a Castelvetrano. Italia Nostra incontra l’Amministrazione e, proprio qualche giorno fa, l’Associazione ha inviato alla Giunta e alla Commissione Urbanistica Consiliare una lunga ed articolata nota di osservazioni critiche al Piano Regolatore Generale, che, a detta di Italia Nostra, non sono conformi alle leggi in materia.

In un comunicato l’Associazione ringrazia l’Amministrazione e la Commissione Urbanistica che, subito dopo aver ricevuto la nota, hanno incontrato una delegazione di Italia Nostra. A seguito di questo, la Commissione Urbanistica, attraverso una propria determina, ha sposato le analisi e i suggerimenti espressi nella nota.

L’Amministrazione nella Conferenza di Servizi convocata ad hoc ha condiviso l’analisi, ma sembra incerta sui provvedimenti da adottare.

“Dagli anni 60’ ad oggi il centro storico - ha dichiarato Il Presidente della sezione locale di Italia Nostra, l’ingegnere Pietro Di Gregorio - è stato gravemente compromesso. Italia Nostra afferma che le cause stanno nella poca attenzione degli Amministratori del post terremoto e dal 94’ nel P.R.G. e le sue norme, difformi dalle leggi regionali e nazionali.

L’obiettivo deve essere far tornare il centro storico la vetrina di presentazione della città, in grado di attrarre turismo e promuovere attività commerciali ed iniziative culturali, in modo che tutti i cittadini ne possano essere orgogliosi.

Per fare questo - ha proseguito Di Gregorio - è necessario adeguarsi alle leggi regionali e offrire un sistema di convenienze per incentivare i privati ad investire: in questo senso potrebbe essere utile separare l’edilizia privata dalla Città Storica, per canalizzare le informazioni ed attivare tutte le iniziative necessarie.

Infine l’Amministrazione potrebbe decidersi ad applicare anche a Castelvetrano il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42 del 2004). Infatti i centri storici sono tutelati oltre che dalle leggi urbanistiche, anche dalla citata legge che costituisce lo strumento operativo per risanare le abitazioni, rivalendosi sui privati inadempienti.”