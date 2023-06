La 9a Granfondo Mtb di Santa Ninfa e’ di Andrea Virga.Fra le donne vince Greta Karasiovaite

del 2023-06-02

Un gran caldo di Sicilia in una giornata di sole quasi estiva contribuisce anche al pieno successo della Granfondo MTB di Santa Ninfa: un edizione da applausi, con tanti ormai consolidati complimenti, dei 270 iscritti e tanti vincitori, per ricordarlo con emozione.

Un’edizione che al corredo delle novità di ogni anno, ha ancora una volta confermato tutto il prestigio della gara: dai servizi di ritrovo e colazione, alla location di partenza/arrivo passando per Villalab, tornata al suo splendore grazie all’impegno e l’idea della Fondazione Angelo Pirrello; dall’area bike-park alla magnifica partenza, guidati dalla voce di Paolo Mutton speaker d’eccezione di innumerevoli competizioni podistiche e ciclistiche a livello internazionale; dai bellissimi percorsi, al piacere dei partecipanti di pedalare in sicurezza grazie al supporto di oltre 70 volontari sul percorso e 30 in zona pasta-party, dai paesaggi mozzafiato, alla suggestività del territorio, passando per gli sterrati del Bosco Sinapa e Monte Finestrelle, per il Cretto di Burri; dai sentieri di pianura alla scalata delle vette più alte passando per i sali e scendi del Parco Eolico di Santa Ninfa del main-sponsor RWE, in un contesto ambientale ben curato, mantenuto e particolarmene suggestivo, a cui come tradizione, per l'occasione è stato sempre dedicato l'omonimo GPM-RWE per la scalata più impegnativa.

Sul percorso di 42 km e 1350mt di dislivello positivo, ha avuto la meglio Andrea Virga del Team Race Mountain con il tempo di 01:57'42''. A seguire, Libertino La Mantia del Team Radio Vela con un ritardo di 00:00'36'' ed Andrea Virga del Team Race Mountain con un ritardo di 00:06'63'' da La Mantia. Vincitrice assoluta, del percorso lungo l’elite Greta Karasiovaite, del Triscelion Factory Team. Nel percorso corto da 23km e 900mt di dislivello positivo, primo posto per Giulio Cassaro, del MTB Group Bagheria e per Jessica Cappello della Panormus Bike Team. Fra le società classificate invece, 3° posto per la GDS Team Competition, presente con 13 atleti (355 punti), 2° posto per l'ASD Panormus Bike Team presente con 13 atleti (379 punti) e 1° posto per la ns società organizzatrice, Finestrelle Bikers, presente con 17 atleti a fare gli onori di casa (387 punti).

Questa edizione è ancora una un premio per tutti! Dagli atleti ai volontari, dagli sponsor a tutta la nostra comunità che ha partecipato sempre al nostro fianco - afferma Antonino Catalano – Presidente dell’ASD Finestrelle Bikers Santa Ninfa. Sono tanti i complimenti avuti a fine manifestazione dai presenti e inizieremo subito a lavorare per il decennale della prossima edizione: "Tanti sono stati gli eventi collaterali e tante le collaborazioni avute" - continua Catalano – ma vogliamo dedicare questa manifestazione al Comune di Santa Ninfa nella persona del nostro Sindaco Giuseppe Lombardino, venuto a mancare poche settimane fa, dopo anni di lotta contro la malattia.”

Doveroso il ringraziamento ai preziosi partner di sempre: RWE, DPV spa, APF Fondazione, CELI – Energia e Costruzioni, PERLAGOLA, CONSORZIO Carni di Sicilia, Zicaffè, Castello di Rampinzeri, Bicitech, Glorioso, Proloco Santa Ninfa, CONAD Superstore Partanna, Cantine Ermes, Tenute Orestiadi, Prodè, Cayman Group, Granello, Gianni Faraci – Ingegnere, 100x100 Bici, Commerciale Biondo, Cash & Carry, Officina Spina, Ass. Saperi e Sapori, Rosti, Quattroelle Materiali Edili