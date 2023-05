Santa Ninfa, Accardi ringrazia gli elettori: "Continueremo il nostro lavoro per il bene della comunità"

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-31

Il dato a sorpresa della campagna elettorale santaninfese, che si era già palesato lunedì sera, a scrutinio appena terminato, è stato confermato ieri. La lista «Insieme per Santa Ninfa», collegata al candidato-sindaco Giacomo Accardi (sconfitto per appena 43 voti di scarto), avrà la maggioranza in Consiglio comunale. La lista ha infatti ottenuto più voti rispetto a quella del candidato-sindaco vincente, e ottiene dunque otto seggi, contro i quattro dell'altra.

«Ringraziamo tutti i nostri sostenitori - dice Giacomo Accardi, che occuperà uno degli otto posti in aula così come prevede la legge - e possiamo garantire loro che il nostro impegno non verrà meno. È stata una campagna elettorale intensa, per noi, dal punto di vista emotivo, particolarmente difficile. Ma siamo qui - conclude Accardi - e continueremo il nostro lavoro per il bene della comunità».

Oltre ad Accardi, siederanno in Consiglio comunale, Martina Stallone, Alberto Balsamo, Nicola Biondo, Marianella Mistretta, Francesco Tantalo, Silvana Glorioso e Rosario Pellicane.