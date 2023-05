Sgombero ex cementificio, parla il Prefetto: "Evitare che succeda di nuovo"

di: Redazione - del 2023-05-31

La situazione difficile che si è creata all'ex cementificio sembra aver raggiunto la fine con la vittoria dello Stato.

"Noi speriamo di aver raggiunto finalmente e in modo definitivo l'obiettivo - ha dichiarato ai nostri microfoni il Prefetto di Trapani Filippina Cocuzza - che ci siamo prefissi da due anni. Arrivare a questo risultato, realizzare i progetti, costruire tutto questo percorso, finanziare e dare una mano ai Comuni, grazie ai finanziamenti del Ministero dell'Interno della Regione Siciliana e costruire anche l'operazione di sgombero non è stata una cosa facile.Vogliamo evitare quindi che si ripeta nuovamente tutto quello che è accaduto in questi anni".

Per saperne di più guarda la videointervista.