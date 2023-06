Strada dissestata nella via B. D’acquisto, affidati i lavori dal Comune. La segnalazione di un lettore

di: Redazione - del 2023-06-01

Un tratto di strada disastrato a causa dello smottamento del manto stradale causato da una delle bombe d’acqua che tempo fa ha colpito Castelvetrano. A segnalarcelo un nostro lettore Francesco Puccio che si è rivolto alla nostra Redazione per sollecitare il Comune: "Mi rivolgo a voi per segnalare questa vergogna davanti casa mia (via Benedetto D'acquisto, angolo via selinunte, che dura da un paio di mesi. Segnalo soprattutto perché ho un bambino piccolo e con l’arrivo della temperatura alta si avverte cattivo odore. Con le buche il rischio di cadere è alto e la paura è soprattutto per mio figlio che si faccia male”.

Fin qui il pensiero del nostro lettore. Per completezza di informazione occorre chiarire che gli uffici tecnici del Comune non si sono dimenticati del problema. Lo smottamento era stato inserito inella conta dei danni tra quelli coinvolti dalle bombe d’acqua riuscendo ad ottenere dalla Presidenza Regione Siciliana Dipartimento Protezione Civile – DRPC Sicilia la somma di € 40.000,00 in favore del Comune di Castelvetrano necessaria a rimuovere le situazioni di pericolo.

Lo scorso 23 Marzo è stata pubblicata dal Comune una indagine di mercato per l’esecuzione di quelle opere atte a riportare le normali condizioni, in particolare per la sistemazione smottamenti stradali, sconnessioni tombini e tratto fognario nella via Selinunte e via B. D’acquisto. Ad aggiudicarsi i lavori la società Paglino Vincenzo di Alcamo con un ribasso del 20%. Giorno 6 Giugno è fissato un sopralluogo tra ufficio e la ditta sui luoghi. I lavori cominceranno, presumibilmente, nella seconda settimana di Giugno.