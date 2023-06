Doppia nomination per il musical "La vera storia della guerra di Troia" al Gran Galà del Teatro Dialettale.In lizza anche "2020 – L’annu di lu Coronavirus

del 2023-06-02

Partendo dall’inizio, il Gran Galà del Teatro Dialettale "Premio Regionale Città di Castelbuono", nasce principalmente per dar il giusto valore all’impegno delle varie Compagnie teatrali amatoriali, che con passione operano in diversi territori, tale progetto è stato creato dall’Associazione di Promozione Sociale i Frastornati.

Quest’ultima è stata fondata il 21 giugno 2017 a Castelbuono, con lo scopo di promuovere il Teatro in ogni sua forma e cultura, proteggendone e avvalorandone il teatro amatoriale nelle sue varie realtà. Non a caso, il progetto del Gran Galà del Teatro Dialettale, nasce per gratificare quel teatro che spesso rimane nascosto, ma per il quale molti s’impegnano con amore e passione offrendone le proprie capacità e il proprio sforzo. Il principale scopo è proprio quello di conoscere e far conoscere i molti artisti siciliani riunendoli in un unico luogo, così da rappresentare un momento culturale di grande valenza.

Il progetto che viene rivolto a qualsiasi compagnia del territorio siciliano che ha interesse nel parteciparvi, si basa su un concorso con tanto di nomination e di proclamazione dei vincitori (evento previsto il prossimo 10 Giugno).

Nei giorni scorsi è stata resa nota dall'organizzazione la notizie delle due nomination per due commedie il concorso, ovvero la compagnia "Gli amici dell'Araba Fenice" di Castelvetrano e l’altra "Avel" (Associazione volontari età libera) di Campobello di Mazara.

In totale sono state quattro le nomination conquistate; una per la regia di Elio Indelicato con “La vera storia della guerra di Troia", l’altra di Salvatore Bascio con “2020 – L’annu di lu Coronavirus”, entrambi come miglior autori; Sofia Mangione come miglior attrice emergente; ed ultimo, ma non per importanza, “La vera storia della guerra di Troia” come miglior musical.

La notizia delle nomination oltre ad aver colto di sorpresa i facenti parte delle compagnie ha avvalorato il valore teatrale del territorio, rappresentando un grande passo per la cultura della zona.

“Siamo molto contenti, per noi queste nomination sono una grande vittoria. Ciò rappresenta che tutte le prove, lo stress sono valsi a qualcosa perché siamo stati ripagati…”, dichiarano i membri delle compagnie, che sottolineano ancora di non aver mai ipotizzato simili riconoscimenti ma che si reputano soddisfatti e contentissimi delle nomination inaspettate.

E ora dedichiamo dei meritati applausi ai nostri attori: Mimma Monachella, Sergio Signorello, Lory Fontana, Salvatore Bascio, Sofia Mangione, Igor Catalano, Giuseppe Fontana, Ciccio Bascio, Pasquale Sciuto, Brigida Signorello, Sebastiano Chiofalo, Ninetta Pulaneo, Sofia Mangione, Denise Sammartano, Salvatore Graffeo, Giovanni Buonocore, Mario VIrtuoso, Annalisa Sciabica, Nicola Oddo, Luigi Bongiorno, Maurizio Morici, Giovanni Buonocore, Nino Mangione.

“Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto, ma nulla è falso” Gigi Proietti

Rosalia Elena Mazzola