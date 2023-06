Castelvetrano, il 7 e 8 Giugno al via incontro conclusivo del progetto “Castelvetrano da scoprire”

del 2023-06-05

Nei giorni 7 ed 8 Giugno si terrà l’incontro conclusivo del Progetto “Castelvetrano da scoprire” che si è protratto per l’intero anno scolastico coinvolgendo le scuole medie e superiori della città.

Il Progetto, promosso dall’Assessorato alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione, si è aperto con un incontro di presentazione in Aula Consiliare a cui è seguito, in ogni singolo Istituto, quello con uno storico che ha illustrato la storia della Città e della Famiglia Tagliavia Aragona Cortes, che è stata poi ulteriormente approfondita, in ogni classe, assieme allo studio dei principali monumenti del nostro ricchissimo, ma a molti ancora sconosciuto, patrimonio storico-artistico che, contemporaneamente, centinaia di studenti hanno scoperto attraverso visite-guidate.

L’itinerario includeva anche l’Aula consiliare, dove particolarmente coinvolgenti sono stati gli incontri che gli studenti delle varie classi hanno avuto con il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio, a cui hanno potuto porre domande sul funzionamento della macchina amministrativa, sui problemi della città, sulla partecipazione dei giovani alla vita politica e su tante altre curiosità.

La filosofia a cui il Progetto si ispira nasce dalla convinzione che la scoperta delle tante risorse naturalistiche, archeologiche, storico-artistiche, oltre che umane, di cui la nostra città è ricchissima, può contribuire a mettere in atto un importante cambiamento culturale: volgere lo sguardo alle sue tante bellezze, e non solo alle sue tante criticità, può contribuire a liberarci da quell’atteggiamento negativo che caratterizza molti adulti e che rischia di contaminare anche i giovani.

L’incontro conclusivo del Progetto vuole essere un momento in cui studenti e docenti possono condividere quella si ritiene sia stata un’esperienza straordinaria, ma anche i lavori prodotti in classe e formulare proposte e suggerimenti per un Progetto che vuole rimanere aperto per perseguire un obiettivo importante: quello di sensibilizzare i giovani a tutelare e salvaguardare il proprio patrimonio al fine di favorire il senso di appartenenza alla propria comunità ed attivare un processo di risveglio della vita culturale che li veda protagonisti.

Nel corso dell’incontro, a cui parteciperà anche l’autore, verrà donato agli Istituti la pubblicazione del Prof. G. Salluzzo su Carlo Aragona Tagliavia, principe della città, a cura del Prof. G. Bonanno, Lithos Edizioni, la cui stampa ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.