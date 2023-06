"Sognando la serie A, arbitro ispirandomi a Pierluigi Collina". Intervista al giovane fischietto castelvetranese Roberto Chargui

di: Redazione - del 2023-06-07

Si ispira a Pierluigi Collina e tra 10 anni sogna di realizzare quel grande, seppur complesso, traguardo di salire in serie A. All'età di 20 anni il sogno di Roberto Chargui, 20enne, castelvetranese, è più che legittimo. Roberto ha iniziato ad arbitrare all’età di 16 anni e appartene all’Aia dal 12 Gennaio del 2019, quindi da ben quattro anni.

A quale arbitro ti ispiri?

“Se dovessi citare un arbitro cui mi ispiro, direi sicuramente Pierluigi Collina, in quanto penso che, oltre ad essere un grande arbitro, abbia cambiato lo stesso concetto di arbitraggio. Penso, inoltre, che lui avesse un carattere molto deciso, autorevole e che era dotato di grande fermezza, caratteristiche essenziali per ogni arbitro. Mi ritrovo moltissimo in lui!”

Com’è nata la passione per l’arbitraggio?

“La mia passione per l’arbitraggio è nata da quando ho iniziato ad avvicinarmi al mondo del calcio in generale, iniziando dapprima come portiere. La figura dell’arbitro devo dire che mi ha sempre affascinato, in quanto amo allenarmi, correre e naturalmente il rispetto delle regole. Un giorno con un amico decisi di provare il corso arbitri, lo superai e fu così che iniziai questa avventura. Devo dire che intraprendere questa strada mi ha regalato, giorno dopo giorno, molte soddisfazioni e mi ha senz’altro formato caratterialmente nella vita di tutti i giorni, aiutandomi a riuscire a prendere decisioni immediate, ad avere più autoefficacia e ad essere più resiliente.”

Tra dieci anni dove ti vedi ad arbitrare?

“Sicuramente continuerò sempre ad allenarmi e ad avere amore e dedizione per questo meraviglioso sport. E perchè no, magari, raggiungere quel grande, seppur complesso, traguardo di salire in serie A/B, che ogni giovane arbitro come me desidera tanto.”

Il momento più emozionante durante l’arbitraggio?

“A dirla tutta ce ne sono tanti. Sicuramente uno è stato il momento della mia primissima gara. Poi immancabile, il mio passaggio al Cra Sicilia, conseguito a Settembre, e il debutto nelle categorie superiori.

E poi, per ultimo, ma non per meno importanza, penso che il momento più emozionante per ogni arbitro debba essere l’arrivo della gara, indipendentemente da quale essa sia, o quanto sia prestigiosa. Non conosco sensazione migliore la domenica che scendere in campo sentire l’odore del terreno, il rumore dei tacchetti, correre e poter fare ciò che amo. Arbitrare!”

Che percorso di studi hai fatto?

“Per ciò che concerne la mia formazione invece, ho frequentato l’istituto I.P.S.E.O.A. Virgilio Titone di Castelvetrano, con voto 91/100 e attualmente mancano soltanto pochi esami per conseguire la mia laurea triennale in scienze motorie. Nel mentre mi sono anche arruolato come volontario dell’esercito italiano.”