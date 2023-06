L’A.I.A.S. di Castelvetrano e l’I.C. “Capuana – Pardo“ portano il progetto “il Cavallo in cattedra “

di: Comunicato Stampa - del 2023-06-03

Giovedì mattina, primo giugno, si è concluso il progetto “Il Cavallo in Cattedra”, percorso di attività motivazionali-, educative e didattiche che ha coinvolto 13 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Capuana – Pardo”, accompagnati dai loro insegnanti. Il progetto si è sviluppato in 8 diverse tappe, presso il Centro di riabilitazione equestre AIAS di Castelvetrano dove gli alunni sono stati coinvolti in varie attività creative, ludiche e motorie che hanno previsto anche la collaborazione dei cavalli e di tutto ciò che ruota attorno ad essi: dalle loro cure, al contatto, fino ad arrivare alla prima esperienza di montare.

I bambini hanno dimostrato grande entusiasmo e partecipazione mostrando un pieno coinvolgimento nelle attività con risultati positivi anche nella valutazione degli aspetti che riguardano l’interazione e la socializzazione.

Considerato l’esito positivo del progetto, il prossimo anno scolastico la struttura valuterà la possibilità di replicare e, comunque, di aprire la partecipazione al progetto anche ad altre istituzioni scolastiche, mettendo a disposizione del territorio la struttura del Centro di riabilitazione equestre ed utilizzando sempre il cavallo, insostituibile strumento capace di permettere ai bambini di confrontarsi sia con le loro risorse all’interno di un sistema “cavallo” che ha favorito in loro un confronto leale, non competitivo, non coercitivo, sia con il gruppo che al contempo è stato un contenitore dei malesseri e un promotore di energie. Infine, non possiamo che ringraziare sentitamente: la preside Anna Vania Stallone, la Responsabile scolastica Maria Scalia, le insegnanti e tutte le operatrici dell’AIAS che si sono impegnate nella buona riuscita delle attività e, soprattutto, le famiglie coinvolte che, insieme ai loro bambini, hanno permesso il realizzarsi di questa magnifica esperienza.