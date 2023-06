A Selinunte Vincenzo Schettini, il “professore” influencer tra dirette, lezioni di fisica e archeobike

del 2023-06-04

Un “prof” tra i templi: riconosciuto, fermato, amato dal suo pubblico che chiedeva ora una foto ora un selfie: Vincenzo Schettini - il “professore” influencer di #lafisicachecipiace che spiega la fisica e la scienza in maniera semplice e comprensibile, seguito da centinaia di migliaia di follower – in due giorni ha fatto il pieno di parchi archeologici e templi visto che, complici la Costa del Mito e la Dmo Distretto Turistico Valle dei Templi, ha visitato prima la Valle e poi, stamattina, Selinunte dove ha di fatto inaugurato il primo “archeobike” che il Parco ha appena lanciato con la collaborazione di CoopCulture, portando per la prima volta le visite su due ruote in uno dei parchi archeologici più grandi e incontaminati del Mediterraneo.

Schettini non si è lasciato pregare, ha inforcato la bicicletta e ha raggiunto il Tempio E pedalando tra capitelli e colonne; ma la sua sorpresa è stata a pochi passi quando ha scoperto le macchine in scala 1:1 per costruire i templi, parte della mostra Ars aedificandi. Per un prof di fisica, quale miglior occasione per parlare di pesi, spinte, argani, materiali?

Ne è nata una lezione live sui social, seguitissima. Poi con la navetta ecologica ha raggiunto l’Acropoli per uno sguardo sul mare blu intenso. E sulla spiaggetta che presto sarà aperta al pubblico, raggiungibile dal Parco.

Un’ ulteriore conferma che questa parte dell’isola è tra le mete più ambite: dai dati dell’Osservatorio sul Turismo, nella Sicilia occidentale si è avuto un incremento di presenze altissimo, il 16 per cento in più rispetto al 2019.