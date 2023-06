Marinella, auto controsenso a folle velocità nella notte tra sabato e domenica. Volati tavoli e sedie. Poteva finire in tragedia

di: Redazione - del 2023-06-05

Poteva finire in tragedia e solo per puro caso non ci sono state conseguenze tragiche. Nella tarda notte tra sabato e domenica a Marinella di Selinunte un’auto condotta da un extra comunitario ha percorso controsenso a tutta velocità la via Pigafetta fino alla via Marco Polo investendo anche i tavoli e le sedie di un locale che si trovano in strada. Tanta paura per chi ha assistito alla scena che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se il fatto si fosse verificato poco prima.

Foto archivio