del 2023-06-06

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13.30 sulla strada Castelvetrano - Partanna. Due le auto coinvolte nel sinistro, una Hyundai i30 ed una Fiat Stilo. Pare che una delle due vettura abbia invaso la corsia opposta. La strada è al momento bloccata e si attende l’arrivo dell’ambulanza per soccorrere la conducente della Hunday rimasta ferita in maniera non grave.