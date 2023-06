Auto a fuoco all’interno della galleria Segesta su A-29. Paura per un uomo. Immediati i soccorsi

del 2023-06-09

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri all’interno della galleria Segesta sulla A-29 quando una Peugeot 206 che procedeva intorno alle 19 in direzione Trapani ha preso fuoco. Il conducente ha avuto il tempo di uscire dall’abitacolo mentre parte delle due carteggiate venivano invase dal fumo. Sul posto è giunto nell’immediatezza il personale dell’Anas, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale che ha bloccato le auto in entrata e in uscita per circa un’ora. Un’azione congiunta di grande professionalità che ha evitato più gravi conseguenze. Alle venti circa la galleria e stata riaperta al traffico.