Marsala, successo per Asd Volley Castelvetrano alle Finali Provinciali under 13

del 2023-06-09

Ieri presso la palestra "F. Bellina" a Marsala si sono svolte le Finali Provinciali under 13 di pallavolo femminile. Tra le quattro squadre partecipanti ad aggiudicarsi il titolo Provinciale è stata la Società Sportiva Asd New Free Volley Castelvetrano della Coach Margherita Lipido e del Professore Salvatore Lipari.

Le ragazze castelvetranesi hanno dapprima battuto in semifinale la società Calaco Partanna e successivamente in finale la società New Efebo Castelvetrano, vincente sull'altra finalista Entello Trapani.

In un pomeriggio di grande festa e sportività, insieme a tante ragazzine nate negli anni 2010, 2011 e 2012, vince il premio MVP (miglior giocatrice) Sofia Abitabile della New Free Volley Castelvetrano.

Il capitano Ilenia Lo Piano e compagne dovranno partecipare alla fase successiva, che si svolgerà a Messina nei prossimi giorni e rappresentare la Provincia.

Squadra: Ilenia Lo Piano, Maria Bramati, Lara Accardo, Laura Perrone, Maria Manuzza, Sara Pizzitola, Sofia Abitabile, Marta Bua, Maria Giancontieri, Carol Guzzo, Gloria Pantaleo, Azzurra Firenze, Ginevra Bua, Aurora Como, Safiria La Porta, Karol Sciré e Maria Francesca Catalano.