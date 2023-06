Pomezia, successi sportivi per il Team Antonel Dance al campionato italiano Anmb Open

del 2023-06-07

Dal 2 al 5 Giugno a Pomezia (Roma), presso il Roman Sport City, si è svolto il Campionato italiano anmb Open 2023 di danze artistiche, accademiche e coreografiche.

Un evento che ha visto protagonisti più di duemila ballerini provenienti da tutta Italia. Il team Antonel Dance torna vittorioso. Diretto e coordinato dalla maestra Antonella Romano, ha conquistato la medaglia d'oro e il titolo di Campioni Italiani 2023 nelle seguenti discipline:

1° Sincro Dance open

1° Choreographic Dance open

1° Choreographic dance o/19

Le atlete che hanno disputato la competizione sono:

- Michelle Cordio

- Asia Guzzo

- Martina Cascio

- Miriam Leone

- Silvia Cuttone

- Aurora Giunta

- Ambra Li Causi

- Mary Rizzo

- Martina Tortorici

- Letizia Navetta



"Questa vittoria per me - ha espresso orgogliosa la maestra Antonella - è il riconoscimento di tanto impegno, sacrificio e amore per il mio lavoro."