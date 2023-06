Entro il 16 Giugno previsto l'acconto Imu 2023. Ecco le aliquote previste dal Comune di Castelvetrano

di: Redazione - del 2023-06-07

Entro il 16 Giugno si pagherà l’acconto Imu 2023 si paga in base alle regole del 2022. Gli eventuali aumenti decisi dai Comuni per il 2023 avranno effetto sul saldo. Il Comune di Castelvetrano ha reso note le aliquote 2023 per calcolo dell’Imu:

Tipologia di immobile: Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7. (Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Aliquota da applicare Imu 2023: Esente

Tipologia di immobile: Abitazione principale Cat. Catastale A/1-A/8-A/9

Aliquota da applicare Imu 2023: 6,00 per mille

Tipologia di immobile: Altri fabbricati

Aliquota da applicare Imu 2023: 10,60 per mille

Tipologia di immobile: Fabbricati di categoria D

Aliquota da applicare Imu 2023: 10,60 per mille

Tipologia di immobile: Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.

Aliquota da applicare Imu 2023: 2,50 per mille

Tipologia di immobile: Fabbricati rurali strumentali

Aliquota da applicare Imu 2023: 1,00 per mille

Tipologia di immobile: Aree fabbricabili

Aliquota da applicare Imu 2023: 10,60 per mille

Tipologia di immobile: Terreni agricoli

Aliquota da applicare Imu 2023: 10,60 per mille

Tipologia di immobile: Terreni agricoli art. 1, comma 13, L. n. 208/2015

Aliquota da applicare Imu 2023: Esente