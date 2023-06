Oggi scadenza Imu. Tariffe ancora al massimo. Metà dei castelvetranesi non ha pagato tassa rifiuti nel 2022

del 2023-06-16

(ph. www.casertanews.it)

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha reso note le aliquote per il pagamento dell’Imu, mentre se il Consiglio Comunale non approva la delibera della nuova tariffa della Tari entro il prossimo 31 Luglio si rischia un pre-dissesto per il mancato probabile introito di 1.6000.000 euro.

C’è poco da star sereni per i contribuenti di Castelvetrano che continueranno a pagare l’Imu al massimo (oggi 16 Giugno la scadenza per il versamento dell'acconto) come avevano stabilito i Commissari dopo il dichiarato dissesto economico. Adesso siamo usciti dal dissesto finanziario ma i conti sembrerebbero ancora in rosso.

Per l’abitazione principale e relative pertinenze il detto tributo nazionale è esente. Per atri fabbricati tipo ville il tributo è del 6,00 per mille, mentre per le seconde case e altre in genere l’aliquota è del 10,60 per mille. Per i capannoni la tassazione è del 10,60 per mille. Resta al 2,50 per mille per gli immobili destinati alle imprese costruttrici alla vendita. Per le aree fabbricabili il 10,60 per mille e l’1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali. Terreni agricoli fabbricabili resta il 10,60 per mille. Restano esenti dall’Imu i terreni agricoli di proprietà degli stessi coltivatori diretti, da loro messi in produzione.

L’Amministrazione, per cercare di far fronte ai mancati introiti, ha stipulato un contratto con una Società di recupero credito che ha cominciato ad inviare le ingiunzioni di pagamento per il recupero dei crediti.

Nelle more lo scorso mese, il Consiglio Comunale aveva bocciato la delibera per l’approvazione della Tari (tassa sui rifiuti) 2023. Il Sindaco ha cercato di correre ai ripari, annunciando di voler accogliere le istanze sollevate dalla maggioranza con l’obiettivo di riproporre, al Consiglio Comunale, la nuova delibera con le variazioni in aiuto dei privati e delle famiglie chieste a gran voce dall’Opposizione.

Di fatto, la delibera riproposta prevede un alleggerimento della Tari per le famiglie del 3,5%,e la stessa percentuale invece viene caricata sui commercianti. “La bocciatura - aveva dichiarato il Sindaco Enzo Alfano - è un fatto gravissimo per gli equilibri finanziari del Comune e per questo riproporremo al Consiglio Comunale il provvedimento di giunta aggiornato affinché possa essere approvato”.

Qualora così non fosse, ne conseguirebbe un buco nelle casse comunali di un milione e mezzo di euro e a pagarne le conseguenze, come sempre, sarebbero i cittadini. Per l’anno 2022 il Comune ha incassato il 70% sull’Imu, il 50% sulla Tari, il 50% sul consumo idrico e 188.000 euro sulla tassa di soggiorno.

Metà dei castelvetranesi, quindi, non ha pagato la tassa sui rifiuti a fronte di un servizio svolto puntualmente. Il vizio di non pagare le tasse per tanti non è ancora andato via. Al Comune il dovere di potenziare le azioni coattive e fare tutto quanto possibile per scongiuare un nuovo dissesto e un maxi buco fiscale come quello di 42 Milioni che portò al dissesto.