Minaccia il figlio con una pistola e tenta di investire i Carabinieri. Arrestata una donna dai Carabinieri a Favignana

del 2023-06-10

I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno arrestato una donna, pregiudicata, classe ‘77, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e minaccia aggravata.

I Carabinieri dell’isola sono stati chiamati ad intervenire per la richiesta di un giovane che dichiarava di essere stato minacciato con un’arma di fuoco dalla madre convivente che, in stato di agitazione, aveva danneggiato già tutto il mobilio presente in casa. I Carabinieri intervenivano tempestivamente sul luogo e, alla vista degli operanti, la 45enne si barricava all’interno della propria autovettura, non ottemperando ai ripetuti inviti dei militari a scendere dal mezzo.

Anzi la donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe innestato anche la marcia dell’auto minacciando di investirli. Solo la prontezza dei Carabinieri intervenuti consentiva di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e, dopo un estenuante colloquio con la donna, i militari riusciva a calmarla. La stessa decideva così di scendere dal veicolo. Nell’auto aveva con sé una pistola, risultata a salve, presumibilmente l’arma utilizzata per minacciare il figlio.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani, dichiaravano la donna in stato di arresto. A seguito di udienza di convalida, il Giudice disponeva a carico dell’indagata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. una volta a settimana.