Festa di fine anno scolastico presso la Villa Falcone Borsellino per i bimbi della Dante Alighieri. Soddisfazione dell’Amministrazione Comunale

di: Redazione - del 2023-06-13

L’Amministrazione Comunale ha accolto di buon grado la richiesta della Dirigente del Secondo Circolo Didattico Prof.ssa Maria Luisa Simanella di far trascorre agli alunni delle sezioni dell’Infanzia del plesso Dante Alighieri la mattinata del 12 Giugno all’interno della Villa Falcone e Borsellino per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

I bambini, sotto l’occhio vigile delle proprie maestre, passando da gioco ad un altro, hanno potuto trascorrere momenti ludici, di gioia e di spensieratezza. Hanno anche ricevuto l’inattesa e gradita visita degli Assessori Manuzza e Cavarretta, che hanno voluto con loro condividere parte della piacevole mattina premiando tutti i bambini con delle caramelle.

“Siamo vicini a poter dire che sia la villa Falcone e Borsellino sia la villa Regina Margherita - ha dichiarato ai nostri microfoni l’Assessore Manuzza - attualmente interessata da lavori degli operai del verde pubblico, torneranno ad essere regolarmente aperte la mattina e chiuse la sera per essere maggiormente preservate”.

“La bellezza di questo evento - ci ha dichiarato l’Assessore Cavarretta - è che i bambini sono potuti tornare a giocare all’interno della villa, in spazi aperti ed in sicurezza. Questo è sicuramente di buon auspicio per tutti”.