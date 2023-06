Mazara, sabato e domenica sarà esposta in Cattedrale reliquia di don Pino Puglisi

di: Comunicato Stampa - del 2023-06-13

La reliquia di don Pino Puglisi che nel fine settimana sarà in Provincia di Trapani, sarà esposta anche in Cattedrale a Mazara del Vallo. Sabato 17 e domenica 18 Giugno la reliquia sarà in visita presso la questura di Trapani. La reliquia è stata messa a disposizione dal vescovo di Palermo Corrado Lorefice.

L’arrivo in questura sabato 17 alle ore 12, dove rimarrà esposta nell’atrio interno fino alle 17,30. Poi verrà trasferito alla cattedrale di Mazara del Vallo: alle 19,30 il vescovo Angelo Giurdanella presiederà la Santa Messa. Domenica 18 Giugno, dalle ore 18, la reliquia verrà esposta presso la Cattedrale San Lorenzo di Trapani dove, alle ore 19, il vescovo Pietro Maria Fragnelli celebrerà la Santa Messa.

«La visita della reliquia potrà contribuire a tenere desto e a rafforzare il sentimento di ribellione alla cultura e alla prevaricazione mafiosa» - ha detto il questore di Trapani Salvatore La Rosa.