Campobello, spacciava droga dentro ex oleificio “Fontane d’Oro”. Denunciato giovane extracomunitario

del 2023-06-10

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno denunciato un cittadino straniero, con precedenti di polizia, classe 2001per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il gambiano, al momento dimorante presso l’ex oleificio Fontane d’Oro, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo crack ed un telefono cellulare, verosimilmente utilizzato per l’attività di spaccio posto sotto sequestro unitamente alla droga per essere analizzato.