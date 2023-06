Avvisi Tari 2015 notificati con poste private a Salemi, Vita e S. Ninfa. Tribunale dà torto ai Comuni e annulla avvisi

di: Redazione - del 2023-06-13

Annullati diversi Avvisi di accertamento per Tari e Imu anno 2015, emessi a carico dei contribuenti dei Comuni di Salemi, Vita e Santa Ninfa. Infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, ha accolto alcuni ricorsi presentati dal legale Francesco Salvo di Salemi, che aveva contestato, fra l’altro, la nullità delle modalità di notifica effettuate dai Comuni, tramite società di poste private. Essendo l’avviso di accertamento equiparabile ad un atto giudiziario, lo stesso deve essere notificato a cura di Poste Italiane e non tramite una società privata, a cui, sempre più spesso, ricorrono i Comuni per risparmiare sulle spese di notifica e spedizione.

Pertanto, queste società private non sono legittimate alla notifica delle ingiunzioni emanate dagli Enti, che, adesso, sulla scorta anche di queste decisioni dovranno tenere conto a chi affidare il servizio di notifica.

Senza entrare nel merito della questione e degli altri motivi indicati nei ricorsi, la Corte di Giustizia Tributaria di Trapani scrive nei motivi della decisione: ”L’eccezione sollevata è fondata atteso che la notifica dell’avviso di pagamento sarebbe avvenuta mediante Poste private, della quale non si ha alcuna certezza che la raccomandata sia stata consegnata al destinatario".

"Nella fattispecie la notifica a mezzo del servizio poste private - si legge ancora - non indica in maniera valida, certa e certificata la data di spedizione degli atti attinenti a procedure giudiziarie e ciò in virtù delle disposizioni normative, inteso per sevizio postale l’invio raccomandato che consiste nel garantire contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente la prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario".