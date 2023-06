Da CVetrano ad Arcore. L'acconciatura a Berlusconi, ai vip e ai calciatori del Milan. Gianni e Monica Sparacia ricordano il Cavaliere

di: Elio Indelicato - del 2023-06-14

Tra i veri amici e le persone care a Silvio Berlusconi sicuramente sono annoverare Gianni Sparacia, la figlia Monica di Castelvetrano. Dal 1994, e fino a qualche anno fa, l’Equipe Sparacia Italia ha avuto un ruolo importante gestendo le acconciature, il trucco di tutti i personaggi televisivi di Canale 5 e delle reti Fininvest.

Gianni Sparacia ha seguito politicamente Silvio Berlusconi sin dal 1994 quando ancora Forza Italia non era un partito ma un movimento. Lo stesso Gianni Sparacia è particolarmente addolorato della scomparsa come ama dire lui “di un grande uomo molto umano e disponibile”.

“Entrai a Canale Cinque - ha ricordato ai nostri microfoni Gianni Sparacia - grazie ai comici Ric e Gian e subito fu simpatia al punto che fui invitato ad Arcore nella sua Villa, dove c’era anche Mike Bongiorno perché lì, negli anni 90, iniziò il progetto Forza Italia che mi portò in giro per l’Italia a fare aprire molti circoli forzisti, approfittando del fatto che insegnavo in varie scuole della penisola e avevo contatti con molti acconciatori che ci hanno aiutato in questo progetto”.

“Dopo Arcore - continua Gianni Sparacia - se ricordo bene aprimmo un circolo forzista a Gallarate dove io abito e dove ha sede la nostra attività avendo ricoperto anche la carica di assessore di questo Comune”.

I ricordi di Gianni Sparacia sono tanti così come tanta è è l’emozione nel farli riaffiorare alla mente. "Ricordo, ad esempio, quando Silvio Berlusconi prima di entrare come ospite in una trasmissione di Gerry Scott mi chiese di dargli una sistemata ai capelli o quando mi chiese addirittura se avessi una caramella. Il mio lavoro era anche con il mio staff a Milanello con i giocatori del famoso Milan di Franco Baresi, Van Basten, Gullit e tanti altri e il presidentissimo ogni tanto faceva qualche capatina. Ci portava anche al ristorante ed era sempre molto signorile con i suoi dipendenti”.

Anche Monica Sparacia, la figlia, ha lavorato per la Fininvest per più di vent’anni con i vip di Cologno Monzese e ha ricordi bellissimi: “Adesso Mediaset da qualche anno ha una sua struttura interna di acconciatori. Durante una registrazione della puntata ‘Il Milionario’ con Jerry Scotti, che per anni ho truccato personalmente, venne a trovarci a sorprese il Presidente come tutti amavamo chiamarlo e fu una grande emozione, perché si mise a parlare come se nulla fosse con il pubblico presente. All’inizio del nostro rapporto lavorativo con l’Equipe Sparacia Italia, quando qualche dipendente mancava per motivi di salute era solito telefonargli personalmente per sincerarsi del suo stato di salute”.

“Una volta - aggiunge Monica Sparacia - e questo successe in Spagna, dove il nostro personale era andato negli studi televisivi di Tele Cinco a Madrid assieme a Silvio Berlusconi, ci fu uno sciopero di volo e il Presidente che era molto sensibile e rispettoso del lavoro altrui mise a disposizione il suo aereo privato per far ritornare anche mio padre e il suo personale. Ricordo che una volta lo stesso Presidente ospite di una trasmissione di Mike Bongiorno, prima di entrare negli studi, chiamò mio padre ‘Gianni Per favore ti chiedo du sistemarmi i capelli nella parte porsteriore’”.

Monica Sparacia ha seguito politicamente anche le orme del papà che ricordiamo è stato anche consigliere comunale a Castelvetrano nel 1993 sotto la sindacatura di Beppe Bongiorno. Attualmente è anche consigliera in un piccolo comune del varesino Cardano al Campo ma il suo cuore resta a Castelvetrano e, soprattutto, alla sua casetta vicino a Marinella di Selinunte dove quando può torna per una boccata d’aria di mare e sempre con la voglia di assistere all’incanto del pesce.

Grazie Gianni e Monica per aver condiviso questi ricordi che sono una conferma dell’eccellente lavoro e del prestigiodo percorso che avete intrapreso anni fa e che continuate a portare avanti con dedizione e professionalità.

In foto Monica e Gianni Sparacia