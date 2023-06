Le Revolution girls “incantano” con la loro musica e si esibiscono nelle Marche con i big della musica italiana

del 2023-06-14

Quattro ragazze con un unico obiettivo, affermarsi tra gli emergenti e le nuove proposte nel panorama della musica italiana. E a dire la verità l'ultima loro esperienza ne è conferma.Lo scorso 10 maggio a Melilli (SR) infatti, quasi per gioco, hanno affrontato la sfida delle selezioni, come artisti emergenti per il Premio Gianni Ravera - una canzone è per sempre. Superato egregiamente il primo steep, le ragazze sono state impegnate nella preparazione di alcuni brani da presentare alle fasi finali, con un piccolo corso accademico presieduto da Michele Pecora e arricchito da varie masterclass dirette da Michele Pecora e da esperti del settore, critici musicali, manager e discografici. Le suddete finali appunto si sono svolte dal 9 all'11 giugno nella splendida cornice di Castelraimondo nelle Marche, dove proprio durante l'ultima giornata si è ricordato tramite un mega concerto il grande Gianni Ravera (talent scout, organizzatore di eventi nonché direttore artistico di vari festival di Sanremo). A presentare la serata l'inarrestabile Carlo Conti con un cast ricco dei migliori artisti della musica italiana, tutti premiati a vario titolo, tra cui Iva Zanicchi, Gatto Panceri, Donatella Rettore, Marcella Bella, Marco Carta, Paolo Vallesi, Silvia Salemi, I Gemelli di Guidonia ,Michele Zarrillo, Fausto Leali, Cugini di Campagna ecc. accompagnati dal vivo da un'orchestra diretta dal Maestro Michele Pecora. Ma uno degli scopi della manifestazione è appunto quello, continuando nella scia di Ravera, di scoprire e dare spazio agli artisti emergenti del panorama musicale nazionale.

La serata infatti è stata aperta, da 8 brani (5 duetti e tre singoli) affidati a 13 interpreti selezionati tra molti giovani provenienti da tutta la penisola. Ebbene si, al cospetto di Dario Salvatori (giornalista e critico musicale) e del presidente di giuria Renato Tanchis ( A&R DIRECT MANAGER per SONY MUSIC epic) alle Revolution Girls, scelte per la serata finale, è stato affidato da soliste il brano "Amore disperato" portato al successo da Nada, artista scoperta proprio da Gianni Ravera. La band tutta al femminile composta da Irene Gentile di Marsala alla voce e tastiere, Aurora Di Nino di Castelvetrano alla chitarra e seconde voci, Chiara Fortunato di Castelvetrano al basso e Giulia Mangialomini, anche lei di Castelvetrano, alle percussioni, come al solito si sono fatte trovare pronte, anche ad interagire con l'orchestra dal vivo ed hanno fatto benissimo, ricevendo tanti apprezzamenti a ripagare gli enormi sacrifici fatti di studio scolastico e studio musicale che, come si è già detto in passato, continuano all'interno della THE VOCAL ACADEMY di Riccardo Russo e Silvia Mezzanotte che molto scherzosamente riceve i saluti da Carlo Conti che fa i complimenti alle Revolution Girls.

Non ci resta che augurare a queste "ragazze rivoluzionarie" un grosso in bocca al lupo.