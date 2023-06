Loculi Tombe Sicane, Archeoclub: "Abbandono e degrado, pronti a collaborare" | Lettera aperta al Sindaco di Castelvetrano

di: Redazione - del 2023-06-15

Archeoclub d'Italia - Emi Selinios con una lettera aperta indirizzata al Sindaco di Castelvetrano evidenzia lo stato di abbandono e degrado in cui versano i loculi Tombe Sicane siti in piazza Umberto I a Castelvetrano proponendo una fattiva collaborazione affinchè si possa intervenire in termini di sicurezza e decoro nel sito ubicato nel cuore del Sistema delle Piazze.

Riportiamo di seguito il contenuto integrale della lettera:

"Egregio Sig. Sindaco, si fa riferimento alla nota del 13 Giugno dello scorso anno, probabilmente da Lei non letta, per evidenziarLe che lo stato di assoluto abbandono in cui versa il sito per la assoluta e colpevole mancanza di manutenzione, ha determinato la crescita a dismisura di piante selvatiche che fuoriescono dai buchi laterali della postazione rendendo impossibile la visione del sito;

peraltro la lastra di copertura, permanentemente sporca, presenta una lesione in uno dei pannelli che la compongono con probabile problema di sicurezza e con l'evidente stato di degrado che ben si integra con l'indecoroso stato di alcuni infissi del palazzo municipale.

Si chiede se e quale iniziativa l'Amministrazione Comunale ha assunto in merito alla proposta di sistemazione suggerita lo scorso anno, confermando la disponibilità della scrivente associazione, laddove ritenuta utile, di fornire la propria collaborazione. Con i più distinti saluti".

Il Presidente Archeoclub d'Italia - Emi Selinios - Avv. Giovanni Miceli