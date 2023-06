A Castelvetrano la "Mangiaplastica" diventa realtà | Determina ok, contributo concesso dal Ministero della Transizione Ecologica

di: Redazione - del 2023-06-15

La Società Archimede Srls offrendo l’importo di € 26.815,60 compreso iva in ragione del 22% fornirà ed installerà l'eco-compattatore per il comune di Castelvetrano.

La spesa è finanziata dal contributo già concesso dal Ministero della Transizione Ecologica del 02/09/2021 “Programma sperimentale Mangiaplastica” in merito alla concessione di contributi in favore dei comuni per l’acquisto, l’installazione di eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET ai fini di ridurne il volume favorendone il riciclo.

Determina del Responsabile N.236 del 13.06.2023 V Direzione Organizzativa "Servizi e Rete ed Ambiente" Città di Castelvetrano