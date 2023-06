Ingresso Parco lato Triscina verso la ripartenza. Affidati bar e terrazza comunale a un privato: “Necessari lavori, ma credo nella scommessa”

di: Redazione - del 2023-06-16

Dati in concessione il bar e la terrazza del sistema d’ingresso del Parco Archeologico di Selinunte dal lato Triscina. L’Amministrazione Comunale ci riprova a far partire questo progetto che consente quanto meno la fruizione dello spazio antistante il bar e lo stesso immobile che ospiterà un risto bar e la terrazza panoramica con vista mozza fiato sui templi. Probabilmente l'inaugurazione avverrà per la prossima stagione estiva.

Ad aggiudicarsi le struttura Giovanni Bongiorno con un impegno di spesa annue, si legge nell’affidamento di 6.902 euro per il bar e di 5.565 euro per l’utilizzo del terrazzo. Una somma importante che probabilmente potrà avere delle decurtazioni, visto che l’aggiudicatario, con grande sperienza nella ristorazione, dovrà effettuare dei lavori che spetterebbero al Comune.

Lo stesso Giovanni Bongiorno, solare ed ottimista, crede nell’investimento: "Prima che vada in pensione voglio fare qualcosa d’importante per il territorio e per la borgata di Triscina. Penso ad un Risto-Bar e a sfruttare la terrazza e lo spazio antistante al bar per eventi culturali e ricreativi, come qualcuno ha già realizzato anche la scorsa estate, e perché non pensare alle alborate o ai tramonti mozzafiato, accompagnati magari da una bella granita al limone o dal pane nero di Castelvetrano appena sfornato condito con il nostro buon olio".

Insomma, a Giovanni Bongiorno non mancano le idee che ha fretta di metterle in atto, ma l’estate è già iniziata e se ne parlerà la prossima per partire a pieno regime. Il contratto di affitto vale per sei anni, restano esclusi i sette locali ad uso commerciale e il bookshop, inizialmente gestiti da un'Associazione che poi decise di sciogliere i legami con l’Amministrazione per vari motivi.

Primo fra tutti la difficoltà di garantire ai turisti e non solo, l’entrata e lo sbigliettamento. Ci avevano provato le precedenti amministrazioni, ma il Parco, come riferivano ex direttori, ricordiamo Enrico Caruso, non era in grado di fornire un adeguato personale, compreso i custodi, alcuni dei quali già in quiescenza.

Da ciò il mancato vero interesse dei commercianti a gestire i locali. Lo stesso Direttore del Parco, Felice Crescente, non nasconde queste difficoltà. "Non sono stato avvertito dell’assegnazione dei locali, per cui mi viene difficile allo stato attuale ipotizzare un'apertura lato Triscina, anche perché i servizi del Parco, ricordo vengono gestiti da Coopculture Selinunte per l’acquisto dei biglietti e per la logistica anche dei trasporti. Il Parco è pronto a fare la sua parte, ma per far ciò bisogna - ha concluso il Direttore - sedersi tutti intorno ad un tavolo".

L’ingresso e gli immobili progettati dall’architetto Giuseppe Guerrera furono inaugurati il 25 Giugno del 2016 dall’allora Sindaco Felice Errante, grazie ad un finanziamento ottenuto con fondi europei.