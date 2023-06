Festa di S. Giovanni, ecco il programma completo. Il Vescovo Giurdanella il 24 Giugno a Castelvetrano

del 2023-06-16

Tutto pronto per la festa del Santo Patrono della città di Castelvetrano. Il programma sarà particolarmente ricco di appuntamenti culturali grazie al coinvolgimento di molte Associazioni che hanno voluto offrire il loro omaggio nel ricordo di San Giovanni. Il giorno della festa sabato 24 Giugno e vedrà anche la presenza del Vescovo di Mazara Angelo Giurdanella.

Il Programma

Martedì 20 Giugno

Ore 19:00 - Celebrazione Eucaristica, presiede d. Gaspare Tortorici. Partecipano le Comunità Parrocchiali di Marinella e Triscina di Selinunte

Ore 21:00 - Piccolo teatro di San Giovanni (ingresso via Piave)

L’Unitre presenta: "Civitoti in pretura", commedia siciliana di N. Martoglio

Mercoledì 21 Giugno

Ore 19:00 - Celebrazione Eucaristica, presiede d. Rino Randazzo. Partecipano le Comunità Parrocchiali di Maria Annunziata e Salute

Ore 21:00 - San Giovanni Battista

Concerto Coro della chiesa Madre diretto dalla maestra M. Zancana, F. Pecorella al pianoforte, E. La Scala al vibrafono

Giovedì 22 Giugno

Ore 19:00 - Celebrazione eucaristica, presiede d. Elkin Baron partecipa la comunità parrocchiale di santa Lucia

Ore 21:00 - Chiesa di San Giovanni Battista

"Note…d’estate" - Concerto di giovani pianisti a cura della maestra M. Zancana

Venerdì 23 Giugno

Ore 19:00 - Celebrazione Eucaristica, presiede d. Giacomo Putaggio, partecipa la Comunità Parrocchiale di San Francesco di Paola

Ore 17:30 - Base Scouts (via Seggio n 82)

Giochi e merenda con Gruppo Agesci del Castelvetrano1

Ore 21:00 - Chiesa di San Giovanni Battista

L’Asd e la Perla Imperiale presentano: Giovanni Battista l’ultimo dei profeti e il primo degli apostoli. Preparare, discernere, diminuire. Da un’idea di G. Noto. Direzione artistica di R. De Nunzio.

Sabato 24 Giugno - Natività di San Giovanni Battista

Ore 9:00 - Celebrazione Eucaristica, presiede l'arciprete don Giuseppe Undari

Ore 17:00 - Piazza Carlo d’Aragona e Tagliavia

La Perla Imperiale presenta: Rievocazione storica del Patrono della Città di Castelvetrano

Ore 17.15 - Aula consiliare. Il Vescovo di Mazara del Vallo incontra l'Amministrazione Comunale e le Autorità civili e militari

Ore 19:00 - Celebrazione Eucaristica, presiede mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo

Ore 20:00 - Processione (percorso: piazza R. Margherita, via Milazzo, piazza N. Bixio, via Mannone, piazza Matteotti, piazza Escriva’, via V. Emanuele, piazza Principe di Piemonte, sistema delle piazze, via Fra’ Pantaleo, piazza san Giovanni, piazza Regina Margherita.

Ore 21.30 - La Perla Imperiale presenta: Luci e Ombre