Partiti i lavori su immobile pericolante in via P. Colletta. Proprietari "assenti", il Comune costretto a intervenire

di: Redazione - del 2023-06-16

Dopo le proteste dei commercianti sarà la ditta di Mario Antonio Giancontieri ad effettuare i lavori di messa in sicurezza dell'edificio di via Pietro Colletta a Castelvetrano, dopo che il Sindaco ha fatto sapere che la ditta proprietaria dell'immobile non ha ottemperato all'ordinanza.

Il Comune è stato, pertanto, costretto a intervenire sostituendosi alla società proprieteria verso la quale il Comune si dovrebbbe rivalere per il recupero delle somme. Nelle settimane scorse i commercianti e i residenti avevano firmato una lettera di protesta evidenziando i numerosi disagi e i danni per le attività commerciali.