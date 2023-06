Corso di perfezionamento Clil per docenti presso Formasys Centro Studi. Ecco quali sono i vantaggi

di: Publiredazionale - del 2023-06-26

La scuola la fanno gli insegnanti. La formazione dei docenti svolge un ruolo fondamentale per la qualità della scuola. La loro formazione non finisce con l’inizio del percorso di insegnamento ma, al contrario, l’arricchimento professionale ed i continui aggiornamenti formativi sono alla base della crescita nell’ambito scolastico. Il docente, con la ricerca continua, accresce la sua professionalità e sa che aggiornarsi fa parte del suo modo di lavorare, anzi lo migliora sotto tutti gli aspetti.

Tutti gli insegnanti e coloro che aspirano a ricoprire il ruolo di docente si inseriscono in una graduatoria di istituto assumendo una posizione che dipende dal punteggio che il docente possiede; tale punteggio è la somma di più variabili ottenute nel corso degli anni e che consistono nell’esperienza data dagli anni di insegnamento, dal titolo di studio, dalla specializzazione ma anche dalla formazione continua che permette al docente di aggiungere punti alla propria carriera scolastica. Il punteggio aumenta, infatti, se si frequentano master, corsi di perfezionamento e si conseguono certificazioni linguistiche e/o informatiche.

Con i corsi di perfezionamento nella didattica CLIL che Formasys Centro Studi propone, si assumono le competenze necessarie per aggiornare la propria preparazione professionale con un approccio metodologico rivolto all'apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera.

Si tratta quindi di insegnare i contenuti di una data materia non in lingua italiana, ma in lingua straniera. I docenti italiani sono certamente molto preparati sotto l’aspetto culturale, ma oggi convivere con gli studenti ed educarli non basta più e non sono più sufficienti soltanto i vecchi modelli formativi perché i giovani, provenienti da realtà culturali e storie personali diverse tra loro, necessitano di un approccio nuovo e dinamico.

Il corso, della durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU), si svolge in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24, rendendo più semplice e fluido lo studio del discente, nonché compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Con il corso di perfezionamento Clil non solo si acquisiscono maggiori competenze, ma si ha la possibilità di aumentare il proprio punteggio nella graduatoria docenti (3 punti), se conseguito.

